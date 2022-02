Castrovilli rialza la testa: Il 10 vuole prendersi la Fiorentina

A causa della sconfitta maturata all’ultimo secondo contro il Sassuolo, è probabilmente passata in secondo piano la prestazione di Gaetano Castrovilli. Nelle ultime uscite con la maglia della Fiorentina, il numero 10 ha finalmente messo in campo quelle qualità viste soltanto nella prima parte della stagione 2019-20. Già contro l’Atalanta il pugliese aveva dimostrato di essere in crescita, ma senza regalare giocate di livello.

Al Mapei Stadium, invece, Castrovilli è stato tra i migliori in campo della Fiorentina. Soprattutto nel primo tempo, le sue giocate hanno permesso alla squadra di ritrovarsi in situazioni di superiorità numerica e di attaccare la porta di Consigli. Solo la scarsa mira degli attaccanti, Ikoné in primis, e la bravura di Consigli hanno permesso alla Viola di trovare la via del gol. Una prestazione di buon auspicio per il pugliese, che punta a ripetersi già mercoledì contro la Juventus in Coppa Italia.