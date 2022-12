Castrovilli: “Ringrazio i tifosi per l’affetto, mi manca da morire vederli dal campo. Non ho mai mollato, manca poco alla mia centesima partita”

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato sul canale ufficiale TikTok ACF Fiorentina. Ecco le sue parole: “Sto bene, tra poco ci sarà un ulteriore passo nel recupero. Per altre due settimane, sarà un periodo più calmo, poi acceleriamo. Infortunio? Non ho mai mollato e ho sempre cercato di pensare che il traguardo fosse vicino. L’aspetto mentale mi ha aiutato tanto”.

Sui tifosi: “Mi mancano, tantissimo. Non vedo l’ora di tornare in campo e di vederli nuovamente sugli spalti. Ho ricevuto molto affetto e ne sono grato, tutti i messaggi sono stati importanti. Adesso ho molta fame, voglio tornare a giocare e non uscire più dal campo. Dimostro tutta la voglia che ho in ogni singolo allenamento”.

Sul suo futuro ritorno: “Davvero, non vedo l’ora. Manca poco alla mia centesima partita, siamo in attesa. Morale della squadra? Sicuramente è cresciuto nell’ultima parte della stagione, perché sono emerse le nostre qualità. Voglio fare i complimenti a tutti, il gruppo è stata la nostra forza”.