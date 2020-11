Castrovilli rischia grosso, Martinez Quarta è sfortunato: Orsato ci mette esperienza e la sua solita, inutile, pomposità

Roma-Fiorentina gara della sesta giornata del campionato di Serie A è stata diretta da Daniele Orsato di Schio; a coadiuvarlo Bindoni e Prenna come assistenti e Calvarese in sala VAR.

Parte bene la Fiorentina, ma dura solo per pochi minuti. Al 12′ infatti la Roma passa in vantaggio con Spinazzola: regolare la partenza del nazionale azzurro. Al 24′ primo giallo della gara per Dzeko che stende Lirola. Al 32′ primo giallo anche per i viola, sul taccuino ci finisce Castrovilli per una trattenuta prolungata su Pedro, Orsato nell’occasione appare piuttosto severo. Stessa sorte un minuto dopo tocca a Veretout che atterra Ribery al limite dell’area giallorossa. Al 45′ grosso rischio per Castrovilli che affonda il gomito su Mkhitaryan, Orsato vede il contatto ma grazia il numero dieci pugliese non estraendo il secondo giallo.

Si passa alla ripresa e troviamo subito al 50′ l’ammonizione per Lirola scoordinato su Spinazzola. Al 52′ contatto in area viola tra Caceres e Pellegrini, proteste dei padroni di casa ma vede bene Orsato; Pellegrini a nostro avviso si lascia andare il contatto è davvero minimo per poter decretare la massima punizione. Arriviamo a fine gara dove Martínez Quarta, al suo esordio dal primo minuto in serie A, viene espulso da Orsato. La sua entrata è dura su Dzeko, ma l’ex River è sfortunato perché la gamba scivola sulla palla ed impatta pericolosamente l’attaccante romanista: l’arbitro veneto ci pensa un attimo e poi decide per il cartellino rosso. La gara si chiude con l’ultima ammonizione a Cristante che atterra Pulgar.

Buona la direzione di gara di Orsato che dirige con esperienza, come sempre però pecca in alcune occasioni dove irrompe con la sua solita ed inutile pomposità.