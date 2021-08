Castrovilli: “Sarà l’anno zero per tutti, non vedo l’ora di ricominciare. Italiano? Esprime un gioco che mi piace molto, simile a quello della Nazionale”

Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato Gaetano Castrovilli, dopo la recente esperienza vincente con la Nazionale di Roberto Mancini. Adesso però è tempo di pensare in viola. Queste le parole del numero 10 gigliato: “Appena sono arrivato qua a Firenze ho sentito subito belle sensazioni. Sarà l’anno zero per tutti noi, non vedo l’ora di ricominciare.

Su Italiano: “Me ne avevano già parlato molto bene. Esprime un gioco che a me piace molto, che rispecchia molto quello della Nazionale. Speriamo di toglierci delle soddisfazioni”.

Sull’esperienza in Nazionale: “Ancora non realizzo il tutto. La forza del gruppo ha influito tanto. Essere prima uomini e poi calciatori. Faccio i complimenti ai miei compagni della Nazionale perchè hanno dato una spinta a tutti noi. E’ stata davvero una bellissima esperienza. I più esperti ci hanno insegnato tanto. Nonostante l’età andavano a duemila, e noi giovani guardando loro dobbiamo apprendere e imitarli.”

🎥⚽️ Castrovilli :”Anno zero per tutti. Mi piace il gioco di Italiano”#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/4x7U9xt5Ns

