Castrovilli: “Sarebbe un onore vestire la 10 della Fiorentina, il mio numero preferito. Personalità? Mi dicono che non la do mai vinta a nessuno e…”

Gaetano Castrovilli al Corriere dello Sport-Stadio ha parlato anche di un eventuale cambio di maglia il prossimo anno, ma non solo: “La maglia numero 10? Sarebbe un onore, assolutamente. Quest’anno ho scelto l’8, lo stesso numero che avevo la stagione passata alla Cremonese, che poi è quello che aveva Kaka ai tempi del Real Madrid, ma sarei onorato di vestire il 10. Anche perché è il mio numero preferito, quello che mi ha sempre accompagnato in passato. Pioli al Milan? Ha dato una scossa, forse anche una spinta per migliorare, una sorta di marcia in più. Adesso più che mai sono loro e siamo noi tutti in competizione. Personalità? Mia mamma Michela, mia cugina Irene e anche la mia fidanzata Rachele, mi dicono sempre che io non la do vinta mai. Mi sa che hanno ragione. Tifosi? Vorrei ringraziarli, a nome mio e di tutta la squadra, perché sono davvero il nostro dodicesimo uomo. Iachini ci ripete sempre che la gara inizia prima di entrare in campo. Vogliamo poter dire coi fatti che sì, qui comandiamo noi”.