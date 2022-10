Castrovilli sente da vicino l’aria del campo

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, sta proseguendo il suo processo di riabilitazione dopo l’importante intervento chirurgico al ginocchio a cui si è sottoposto qualche mese fa.

Ma adesso l’ex Bari comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Stando a quanto riportato da Lady Radio, Castrovilli potrebbe rientrare in gruppo tra qualche giorno, a novembre, e per gennaio dopo la sosta e dopo aver lavorato un paio di mesi con i suoi compagni, ecco che potrebbe essere a disposizione di Italiano.

Già, proprio il tecnico dovrà gestire al meglio il suo rientro anche perché i primi periodi, dopo una lunga assenza, sono quelli più delicati per un calciatore.