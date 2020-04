“Castrovilli si può paragonare a Zielinski. Ha i mezzi per poter andare a giocare in un top club”

Durante il programma “Taca La Marca” in onda su Radio Musica Television è intervenuto Daniele Croce, ex centrocampista di Empoli e Cremonese, il quale ha parlato anche del gioiello della Fiorentina, Gaetano Castrovilli: “Si può paragonare a Zielinski sia per caratteristiche che per qualità, ha avuto un exploit imprevisto ma personalmente non ne sono rimasto sorpreso. La Fiorentina è una grande squadra ma penso che lui possa benissimo giocare in un top club. Sarebbe un salto importante visto che l’anno scorso giocava ancora in B, ma possiede i mezzi per farlo”.