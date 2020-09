Castrovilli verso il rinnovo ma non a stretto giro di posta

Una possibilità su un milione che Gaetano Castrovilli lasci la Fiorentina. Questo è quanto filtra dall’entourage del centrocampista viola sempre più legato a Firenze…in tutti i sensi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, il talento fresco di nuova convocazione in nazionale infatti dovrebbe firmare presto un ulteriore rinnovo con la Fiorentina anche se ciò non accadrà comunque a stretto giro di posta. Con ogni probabilità la Fiorentina e Castrovilli si incontreranno per discuterne nei prossimi mesi.

0 0 vote Article Rating