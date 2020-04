Castrovilli: “Vi racconto il mio lockdown. Avrei voluto giocare con Ronaldinho, il mio coro preferito è…” VIDEO

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, ha parlato quest’oggi ai social viola. Ecco le sue parole: “Sto bene, non vedo l’ora di ricominciare. Mi sveglio alle sette e mezzo per portare fuori il cane poi torno a casa, dormo ancora un po’ e aiuto la mia ragazza a preparare il pranzo. Poi guardo delle serie tv e mi alleno. Calcio? Mi manca tutto, dai tifosi allo staff. Musica? Ascolto quella neomelodica. Cucina? Sto imparando a fare i dolci. Serie? Dico La Casa di Carta. Messaggio? Continuiamo a seguire le regole e a donare come possiamo. Difensore più forte? Bonucci. Centrocampista con cui avrei voluto giocare? Ronaldinho, un idolo. Ricordi indelebili? Esordio in A e in nazionale. Danza? Mi aiuta in campo. Coro? Bombe nell’aria!! Top 11? Buffon, Cannavaro, Maldini, Nesta, Pirlo, De Rossi, Totti, Del Piero, Baggio, Riva e Cassano”.