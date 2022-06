Cavani e Suarez, solo suggestioni. Con Grillistsch, la Fiorentina punta anche Arnautovic?

Tuttosport in edicola stamani fa il punto sul mercato della Fiorentina, in particolar modo quello riguardante gli attaccanti.

Lo svincolato Luis Suarez si conferma una suggestione anche le per le agevolazioni del decreto crescita, idem Cavani. In cima alle preferenze c’è Pinamonti (nel mirino del Monza) e Milik. L’arrivo di Grillitsch potrebbe favorire quello del connazionale Arnautovic. Via Callejon torna di moda Politano che intende lasciare Napoli.