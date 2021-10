Cavasin: “Vlahovic può trovare un modo per andare via tra gli applausi”

A TMW Radio l’ex allenatore della Fiorentina Alberto Cavasin ha detto la sua sul caso Vlahovic: “Oggi funziona così, ci sono meccanismi che portano a giocare in una squadra avendo già fatto un’altra scelta. Ci sono comportamenti non confacenti alla passione con cui noi lavoriamo”.

E poi ha aggiunto: “C’è una presunzione in questa scelta, e se c’è una presunzione significa che qualcuno ha subito. Vlahovic può trovare un accordo per andare via tra gli applausi. Gli interessi potevano essere coniugati diversamente, non con uno strappo ma con una giusta logica”.