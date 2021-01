C’è anche Duncan in uscita: Sfida a due per il centrocampista della Fiorentina

Si prospetta una sfida sul mercato tra Cagliari e Hellas Verona per Alfred Duncan, centrocampista in uscita della Fiorentina. La società sarda, come si legge su hellas1903.it, si sarebbe fatta avanti in modo decisa per assicurarsi il mediano ghanese, arrivato in riva all’Arno soltanto un anno fa.

Duncan è in uscita dal club viola e le richieste per lui sono diverse. L’Hellas ha ottimi rapporti con la dirigenza toscana, con cui inoltre c’è da trovare una quadra per la vicenda che riguarda Marco Benassi, sempre fuori per infortunio. Il Cagliari si prepara a un rilancio per arrivare al giocatore ghanese.