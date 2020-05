C’è anche la Fiorentina su un giovane difensore belga

C’è anche la Fiorentina su Zinho Vanheusden, difensore centrale classe ’99 in forza allo Standard Liegi. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, il belga è tornato in patria diventando, tra l’altro, anche il capitano del club che milita in Jupiller League. Il club nerazzurro, però, si è riservato un diritto di recompra a 15 milioni di euro. Come si legge su L’Eco di Bergamo, sul giocatore c’è anche l’interesse di Atalanta, Cagliari e Sampdoria, che in estate proveranno a riportarlo in Serie A.