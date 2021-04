C’è anche un altro nome per la panchina della Fiorentina: i dettagli

Il tema del futuro allenatore della Fiorentina è al centro di tutto i quotidiani. Ne parla anche l’edizione locale de La Repubblica, che analizza i nomi di tutti i tecnici accostati alla panchina viola. La pista che porta a Gattuso si sarebbe raffreddata dopo le incomprensioni degli ultimi giorni, mentre il nome di Ranieri non rientra nei radar della società.

Rimangono ancora possibili i nomi di De Zerbi, anche se per convincerlo serve un progetto importante, e di Juric. Nel caso del tecnico del Verona, però, si dovrebbe arrivare ad una risoluzione del contratto vista la scadenza nel 2022. L’altra soluzione è rappresentata da Vincenzo Italiano, che con il suo Spezia è in lotta per raggiungere la salvezza dopo la straordinaria promozione in A della passata stagione.