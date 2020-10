C’è chi crede nella Fiorentina europea, Pinardi: “Deve inserire Callejon ma ha diversi giocatori importanti e alla fine lotterà per l’Europa”

L’ex centrocampista Alex Pinardi ha citato proprio la Fiorentina come possibile sorpresa anche in zona europea, parlando a TMW Radio: “La Fiorentina, con Callejon, Borja Valero ed altri giocatori importanti che devono ancora inserirsi, penso possa dire la sua ed essere la sorpresa. Non è partita benissimo, ma ha giocatori di qualità e una buona squadra. L’Europa League? Per me alla lunga sì: sono competitivi e devono trovare una quadra. Non sono partiti benissimo, ma possono diventare la sorpresa, secondo me”.

