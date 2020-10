C’è chi è già sicuro: “Se domenica Iachini non vince contro lo Spezia sarà esonerato e al suo posto…”

A Top Calcio 24 è intervenuto il noto giornalista sportivo Luca Momblano, che ha parlato anche del futuro della panchina della Fiorentina. Questa la sua opinione: “Se domenica Iachini non vince in trasferta contro lo Spezia verrà esonerato. Commisso pensa in grande e vuole ottenere i risultati. Al suo posto uno tra Sarri e Spalletti“.

