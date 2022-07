C’è chi è tornato ora, ma è già pronto a ripartire… stavolta definitivamente. Ranieri è destinato a lasciare Firenze

Il futuro di Luca Ranieri è sempre più lontano dalla Fiorentina, non è una novità. Il classe ’99 è entrato a far parte nelle giovanili viola nel 2013, ma dopo questi nove anni, l’addio a titolo definitivo è vicinissimo. Luca è un laterale di sinistra: a Firenze, nella stagione 2019/20, si è adattato anche come centrale difensivo o, in altre esperienze, come terzino, ma il ruolo naturale è il quinto di sinistra. Il modulo della Fiorentina, dunque, non incontra le caratteristiche del calciatore.

Ranieri ha passato gli ultimi due anni e mezzo (da gennaio 2020) in prestito in giro per l’Italia, dall’Ascoli alla SPAL, fino alla Salernitana, dove ha disputato l’ultimo campionato. Il suo lavoro è stato più che sufficiente, ma terribilmente condizionato da problemi fisici che si sono fatti sentire, soprattutto verso il finale di stagione. Lo stesso Davide Nicola ne è rimasto soddisfatto, ma evidentemente non abbastanza da riscattare il giocatore (per 5 milioni di €).

E adesso? Con ogni probabilità, sarà trasferimento. Ranieri ha raggiunto la squadra in ritiro a Moena oggi e si è allenato a parte (LEGGI QUI), ma metaforicamente ha già le valigie pronte. Italiano non sembra gradire particolarmente il giocatore come alternativa a Biraghi e, come già ribadito più volte, il DS Pradè, nella sua conferenza stampa ad inizio mercato, ha parlato di una sua cessione.