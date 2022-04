Un affare per tutti. Titola così la grafica di Sky Sport che analizza il rendimento di Fiorentina e Juventus dopo il passaggio in bianconero di Dusan Vlahovic. Interessante vedere come entrambe le squadre hanno migliorato le loro statistiche con (Juventus) e senza (Fiorentina) l’attaccante serbo. La squadra gigliata ha migliorato la media-punti e la media gol subiti.

