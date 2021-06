C’è chi non ha ancora l’allenatore, Vierchowod mette in guardia la Samp: “Vieira sarebbe una stupidata di Ferrero ma ne ha già fatte tante”

Tra i club che ancora devono definire la propria guida tecnica in vista della prossima stagione c’è anche la Sampdoria, dopo l’addio di Ranieri e la suggestione Patrick Vieira. Il grande ex doriano (ma anche viola, sia da giocatore che da allenatore) Pietro Vierchowod ha messo in guardia i blucerchiati da una scelta come quella legata al francese: “Vieira cosa viene a fare alla Samp, a giocare? Ah, Ferrero di stupidate ne ha fatte tante, non mi stupirebbe neanche questa. L’importante è che la Samp riesca a fare un discreto campionato, mi dispiace per i tifosi, meriterebbero qualcosa di diverso”.