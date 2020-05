C’è chi si prepara a vestire i panni del super eroe vestito di viola. Mai come adesso in attacco l’abbondanza è totale

Di nuovo al centro della Fiorentina, detonatore di entusiasmo e amplificatore di soluzioni. Franck Ribery si prepara a vestire i panni del super eroe colorato di viola e Beppe Iachini, il tecnico che fino ad oggi lo ha visto lavorare soltanto da lontano per via del lungo recupero post operatorio alla caviglia, ora può disporre le sue munizioni offensive davvero a suo piacimento. Anzi, anche le tante partite all’orizzonte, concentrate in poche settimane, potrebbero trasformarsi, per tutti, in una opportunità. Sì, perché mai come adesso, in attacco l’abbondanza è totale. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.