C’è chi si scaglia contro Maradona! “Divinizzare un uomo capace di errori tanto gravi e reiterati rimane sbagliato”

Il Codacons, Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, ha diffuso un duro comunicato contro Diego Armando Maradona: “Giusto il cordoglio per la perdita di un calciatore straordinario, ma no all’eccessiva santificazione di un uomo che, nella sua vita, ha commesso numerosi errori ed è stato un esempio sbagliato per migliaia di giovani”. Il Codacons critica l’enorme spazio concesso dai mass media italiani, specie la Rai, al giocatore tragicamente scomparso. “Dai problemi con il fisco ai figli riconosciuti dopo tantissimi anni, passando per le violenze inflitte alla sua ex compagna, al gesto dell’ombrello nei confronti della Guardia di finanza durante la trasmissione di Fabio Fazio o quello contro i tifosi allo stadio, senza dimenticare quando fu fotografato nella vasca da bagno a conchiglia dei fratelli Giuliano, famiglia camorrista napoletana o la sua dipendenza dalla cocaina, sono moltissimi gli esempi di illegalità che, negli anni, hanno visto coinvolto Maradona – spiega il Codacons. “Massimo rispetto per la morte e per il dolore di familiari e tifosi – conclude il Codacons – ma divinizzare un uomo capace di errori tanto gravi (e reiterati) rimane sbagliato, a prescindere da tutto il resto”.

