Come riferisce l’ANSA, il Questore di Torino ha emesso 30 Daspo, da uno a cinque anni, nei confronti degli appartenenti dei gruppi ultras della Juventus. Si tratta degli ex Drughi che, secondo le indagini della Digos, avrebbero partecipato alla rissa tra gli ultras bianconeri nel settore ospiti dello Stadio Olimpico Grande Torino, durante il derby dello scorso 15 ottobre.

Uno scontro, sfociato nell’antistadio, in cui si erano affrontati in una quarantina. Alla base dei disordini, la leadership della curva, rimasta senza un gruppo guida, dopo che il processo ‘Last Banner’, dell’ottobre 2021, aveva visto condannati per vari reati, tra cui associazione a delinquere, sei capi ultras bianconeri.