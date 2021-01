C’è Conti tra gli esuberi del Milan ma l’esterno non è molto convinto dall’ipotesi Fiorentina

Al Milan c’è un giocatore che potrebbe fare al caso della Fiorentina, nel momento in cui si concretizzerà ufficialmente la cessione in prestito di Lirola ed è Andrea Conti. Lui da esterno a tutta fascia aveva fatto le fortune proprie e dell’Atalanta, prima di sparire dai radar anche per qualche infortunio. Ad ora Conti è la riserva di Calabria e Dalot e nel Milan non gioca praticamente mai, per questo i rossoneri lo considerano tra gli esuberi di cui poter fare a meno a gennaio. Secondo Calciomercato.com, su di lui ci sono gli interessi proprio della Fiorentina e del Genoa ma l’esterno classe ’94 non sarebbe molto convinto delle due opzioni. E’ un aspetto, quello dell’appeal, su cui il club viola dovrà lavorare molto.

