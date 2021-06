C’è già un’ipotesi per il futuro di Antognoni lontano dalla Fiorentina. Il retroscena sulla convocazione di Castrovilli

Sono giorni caldi per la panchina della Fiorentina, ma anche per il futuro di Giancarlo Antognoni. La bandiera viola ogni giorno che passa è sempre più lontano dal club di Rocco Commisso. La proposta della dirigenza – un ruolo nel settore giovanile e nello scouting con uno stipendio ridotto rispetto a quello attuale – è ancora sul tavolo. Antognoni non ha ancora dato una risposta perché sperava gli venisse proposto tutt’altro ruolo. Secondo quanto scrive l’edizione locale de La Repubblica, il futuro dell’Unico 10 potrebbe essere all’interno della FIGC.

Nel frattempo, Antognoni sarebbe stato decisiva per la convocazione in Nazionale di Castrovilli al posto dell’infortunato Pellegrini. E’ stato uno dei pochi ad avviare canali diretti con la FIGC per la convocazione del centrocampista pugliese, che è sempre stato nelle idee di Mancini.