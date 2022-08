C’è il placet di Bajrami al trasferimento alla Fiorentina. Una contropartita tecnica per l’Empoli e c’è un giocatore che potrebbe sbloccare l’affare

Sfumato Lo Celso, per il centrocampo della Fiorentina resta in piedi la candidatura di Bajrami dell’Empoli. Il giocatore ha già intanto espresso il suo placet per il trasferimento a Firenze, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, ma manca ancora l’intesa tra le società.

C’è da individuare la formula adeguata per il trasferimento e ci sarà l’inserimento di una contropartita tecnica. L’idea della Fiorentina è quella di proporre al club azzurro il cartellino di uno tra Nastasic e Benassi. Dall’altra parte piace ancora Zurkowski e potrebbe essere il nome del polacco a sbloccare questo affare.

In alternativa la Fiorentina potrebbe aprire la strada che porta a Barak del Verona.