C’è in palio non solo una finale ma il futuro del progetto Fiorentina. Mercato e prospettive: Una gara che può cambiare tutto

Stasera non c’è in palio solo la finale di Coppa Italia, c’è molto di più. C’è in gioco il futuro del progetto Fiorentina. Lo si può leggere stamani su La Repubblica, giornale dal quale emerge un’importanza molto alta per la sfida di stasera.

Eliminare la Juventus sarebbe una grande prova di forza per questa squadra che darebbe una bella spinta ai viola anche in campionato. Avvicinando tutti sempre di più all’obiettivo europeo.

Alle vicende di campo sono poi legate anche quelle di mercato. Una squadra che gioca la finale di Coppa Italia e magari arriva in Europa aumenta il suo prestigio internazionale e la sua appetibilità. Senza contare che riportare la Fiorentina in finale di Coppa Italia in poco tempo sarebbe una bella medaglia anche per il presidente Commisso.