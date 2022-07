C’è la fila per Kouamè: la Serie A e la Francia stuzzicano l’attaccante della Fiorentina. Ma una decisione non è stata ancora presa

Il futuro di Christian Kouamé non è stato ancora deciso. Dopo essere rientrato dal prestito dall’Anderlecht, l’attaccante ivoriano ha lavorato in ritiro insieme al resto della squadra viola. Prima a Moena e adesso in Austria, dove, come è possibile vedere dai social, sta anche legando col gruppetto dei sudamericani dello spogliatoio. Vincenzo Italiano e la dirigenza della Fiorentina stanno riflettendo sulla sua possibile uscita, dovuta soprattutto al poco spazio che troverebbe l’ex Genoa tra gli attaccanti.

Il suo destino potrebbe essere ancora in Serie A. L’attaccante in uscita dalla Fiorentina piace a Spezia, Cremonese e Torino nel massimo campionato italiano. Non mancano però neanche le opportunità all’estero, dove Panathinaikos e Reims hanno già preso informazioni per l’ivoriano. Inoltre, lo stesso Anderlecht ci starebbe (ri)pensando dopo l’ottima stagione scorsa in Belgio.

Ecco Kouamè al termine dell’allenamento di questa mattina insieme ai sudamericani (più Ikonè) dello spogliatoio viola: