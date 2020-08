C’è l’accordo tra il Cagliari e Nainggolan per continuare insieme, ora manca l’accordo con l’Inter

Dopo l’incontro di ieri tra il Cagliari e l’entourage di Nainggolan è stato trovato l’accordo tra le parti per far continuare l’avventura del Ninja in Sardegna. Il centrocampista belga firmerà un contratto da oltre 3 milioni netti a stagione per 3/4 anni. Ora serve l’accordo definitivo con l’Inter ma l’affare andrà in porto. Sfuma così uno degli obiettivi della Fiorentina. A riportarlo è centotrentuno.

