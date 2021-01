C’è l’apertura di Conti alla Fiorentina: Vicina la chiusura dell’affare?

La Fiorentina si muove per Andrea Conti, in uscita dal Milan. Già negli ultimi giorni erano circolate delle voci in tal senso, ma gli aggiornamenti delle ultime ore parlano di una trattativa ben indirizzata.

Come si legge sul sito di Alfredo Pedullà, la novità importante è che adesso sì può chiudere in 48, massimo 72 ore. C’è l’apertura totale del terzino destro classe 1994 che con il Milan ha giocato poco e che ha un contratto in scadenza tra un anno e mezzo.

La Fiorentina ha ceduto Lirola all’Olympique Marsiglia, aveva sondato Malcuit del Napoli per il prestito (ora per il francese può avanzare il Parma) ma ora è andata decisa, molto decisa, su Andrea Conti. Bisogna lavorare sulla formula e su tutto il resto, ma è una trattativa in stato avanzato.