C’è l’Inter tra la Fiorentina e il sogno Milik ma il Napoli potrebbe giocare a favore viola

L’attenzione su Arkadiusz Milik è destinata a crescere col passare delle settimane, vista la sua decisione di lasciare Napoli a gennaio per non perdere gli Europei. La Fiorentina l’ha inseguito nel finale dello scorso mercato ma il polacco ha rifiutato un po’ tutto. Un primo colloquio il suo entourage l’ha avuto anche con l’Inter, secondo Calciomercato.com, dato che ai nerazzurri serve un quarto attaccante e il prezzo, a sei mesi dalla scadenza, non sarà certo proibitivo. Il Napoli però, dal suo canto, preferirebbe certamente una soluzione viola, considerando i nerazzurri una diretta concorrente. Resta da capire però se poi la Fiorentina vorrà ancora inseguire Milik dopo le valutazioni sugli attaccanti da parte di Prandelli.

