C’è l’intesa tra la Fiorentina e Nastasic: manca l’accordo con lo Schalke

Arrivano novità per quanto riguarda il calciomercato della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Germania, il club di Rocco Commisso avrebbe raggiunto l’accordo con Matija Nastasic per il suo ritorno in riva all’Arno. Ancora da trovare, invece, l’intesa con lo Schalke 04 che è la squadra proprietaria del cartellino del centrale serbo.

I tedeschi sono pronti a liberarlo a condizioni vantaggiose, ma nonostante questo rimangono da limare alcuni dettagli tra i due club. Non c’è ormai dubbio sul fatto che Nastasic, una volta ceduto uno tra Milenkovic o Pezzella, sia il candidato numero uno ad indossare la maglia della Fiorentina.