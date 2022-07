C’è l’ok del Tottenham per il prestito di Lo Celso. Ora la Fiorentina deve lavorare sull’ingaggio

In attesa di accogliere Dodò – la speranza è di poterlo fare già nei prossimi giorni – la Fiorentina comincia già a programmare le prossime mosse. Che saranno prima di tutto in uscita, ma sicuramente anche in entrata.

Sotto questo punto di vista la strategia della dirigenza viola è chiara. Come scrive La Nazione, il prossimo investimento verrà fatto nel ruolo della mezz’ala e l’intenzione è quella di consegnare a Italiano un giocatore di grande qualità. Tra tutti spicca il nome di Giovani Lo Celso, sicuramente il più attuale e concreto.

La Fiorentina ha chiesto informazioni al Tottenham per un prestito e la risposta è stata positiva. Il nodo reta l’ingaggio, dal momento che il centrocampista argentino con passaporto italiano guadagna 4,5 milioni a stagione. Il tempo per lavorare su questo aspetto c’è, Pradè e Burdisso vogliono regalare a Firenze un giocatore dalla classe cristallina.