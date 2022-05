C’è meno freddezza tra la Fiorentina e Torreira, ma il tempo stringe e si cerca già un sostituto

Il futuro di Lucas Torreira sarà ancora alla Fiorentina? Negli ultimi giorni sono proseguiti i contatti tra le parti e sembra esserci meno freddezza tra le parti. L’accordo non è impossibile, ma il diritto di riscatto pari a quindici milioni di euro a favore del club viola scade il 31 maggio: il tempo rimasto è quindi poco.

Allo stesso tempo, la Fiorentina si sta già guardando attorno per trovare un sostituto: secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbero una decina i nomi valutati dalla dirigenza gigliata. Se non altro, nell’ultimo periodo in quella posizione ha recuperato un giocatore e un capitale importante come Amrabat, che nell’ultimo periodo ha gioco quasi sempre dal 1’ a causa dell’insofferenza dello stesso Torreira.