C’è posto anche per Prandelli nell’organigramma dell’AIAC: Ecco il ruolo

C’è anche un po’ di Fiorentina nel nuovo assetto dell’AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio). Lunedì, nell’assemblea nazionale degli allenatori professionisti che è andata in scena in videoconferenza, sono state determinate le cariche per il quadriennio che va dal 2021 al 2024.

Tra i nuovi consiglieri spicca il nome del tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, che siederà al fianco di Mario Beretta, Domenico Di Carlo, Candido Farneti, Elisabet Spina, Stefano Bonaccorso e Antonino Asta. Confermato al vertice il presidente uscente Renzo Ulivieri, che potrà contare su Giancarlo Camolese come suo vice. A riportarlo è Tuttosport.