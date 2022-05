C’è un ex giocatore della Fiorentina tra i migliori portieri della Ligue 1 2021/22

L’ex portiere della Fiorentina Alban Lafont è tra i candidati per il titolo di miglior portiere della Ligue 1 2021/22. Il portiere francese, in forza al Nantes si trova attualmente al nono posto nel campionato in cui gioca Lionel Messi. Grazie ai 43 gol subiti in 35 partite la sua è l’ottava difesa della lega.

Con un post su Instagram l’ex viola ha commentato la sua candidatura al premio: “Molto fiero di far parte dei candidati al premio di miglior portiere di questa stagione”.