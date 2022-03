C’è un favorito per la porta viola. Tornano tutti i big: Castrovilli confermato

Sospiro di sollievo per il centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira: nonostante avesse terminato la partita di sabato con qualche acciacco, il regista, nel primo vero allenamento in vista della sfida contro la Juventus, ha dato ottime risposte sul campo: l’ex Arsenal non è ancora al 100% a causa della botta alla coscia ricevuta durante la sfida con l’Atalanta ma rispetto ai giorni scorsi ha mostrato segnali di ripresa e punta ad essere titolare già domani.

Secondo quanto scrive La Nazione, con lui ci saranno tutti i big che sono rimasti parzialmente a riposo lo scorso weekend, da Bonaventura (a cui è stata perdonata l’ingenuità in occasione del rosso) a Nico Gonzalez, con Milenkovic che in difesa tornerà al suo posto al fianco di Igor (Quarta sarà squalificato). Castrovilli resta in pole su Maleh mentre per il ruolo di prima punta Piatek sembra in vantaggio su Cabral, la cui intesa con i compagni sta però migliorando. In porta favorito Dragowski.