C’è un nuovo intoccabile nella Fiorentina e si chiama Barak. E le doti di Verona sono già emerse

Appena arrivato si è subito preso in mano la Fiorentina e il suo centrocampo: Antonin Barak fin qui ha giocato tutte e 4 le partite che aveva a disposizione e tutte da titolare. “Non mi era mai capitato di arrivare in una squadra e giocare subito da titolare…” ha raccontato ieri nell’estratto ripreso da La Nazione. E in effetti, visto il trattamento di Italiano verso i nuovi, la cosa è sorprendente. D’altronde Barak ha già messo in mostra le doti che più lo rendevano pezzo pregiato del centrocampo veronese e cioè la presenza in area avversaria: con Napoli e Juve aveva sfiorato il gol, con il Riga l’ha trovato, colpendo anche un palo. E’ di gran lunga il più pericoloso della squadra viola, un particolare che non può che renderlo inamovibile.