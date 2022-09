C’è una Fiorentina che viaggia bene ed è la Primavera di Aquilani ma l’apporto alla prima squadra è ancora basso

Il 2-2 in doppia rimonta di una settimana fa ha piazzato la Fiorentina Primavera in zona play-off, appollaiata su un ideale podio in compagnia del Torino, primo a quota 13, e a pari con la Juventus a 11. I ragazzi di Aquilani fin qui sono imbattuti e hanno messo insieme tre vittorie per 1-0 e due pareggi esterni. Ora la pausa fino ad inizio ottobre per le gare delle varie nazionali e poi la ripresa in casa con il Verona.

Se i risultati fanno sorridere, dopo le quattro affermazioni consecutive in Coppa Italia, resta scarso però l’apporto alla prima squadra: tra quest’anno e l’anno scorso appena qualche minuto di Distefano in campionato e qualche minuto di Bianco in Coppa Italia. L’emergenza attuale ha portato alla promozione di diversi elementi, nessuno dei quali però ad oggi in procinto di scendere in campo. Il dubbio tra la poca fiducia nel vivaio e le poche garanzie date dai ragazzi che giocano in Primavera resta.