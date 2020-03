C’è una grande squadra che punta il proprio mirino su Dragowski

C’è aria di cambiamenti all’interno del Chelsea, a cominciare dal ruolo di portiere. E in questo contesto ecco che spunta il nome dell’estremo difensore della Fiorentina, Bartłomiej Drągowski. Secondo quanto riportato dal The Sun, c’è anche il viola nella lista dei possibili rinforzi tra i pali, anche se in pole position per prendere il posto di Kepa Arrizabalaga, c’è il turco Ugurcan Cakir del Trabzonspor, che ha un valore di mercato di circa 30 milioni di euro.