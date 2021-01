Tra i titolari della Fiorentina per la sfida delle 15.00 contro l’Inter valevole per gli ottavi di Coppa Italia ci doveva essere anche Borja Valero. Usiamo il passato perchè a partire dal primo minuto non sarà lo spagnolo, ma Giacomo Bonaventura. Una scelta legata a un problema fisico accusato dal centrocampista viola durante il riscaldamento prepartita.

0 0 vote Article Rating