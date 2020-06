C’è una nuova capolista nella corsa per Kumbulla. E la Fiorentina rimane sempre a guardare

Quella per Marash Kumbulla è ormai una vera e propria corsa, fatta di sorpassi e controsorpassi. L’ultimo, secondo Gianluca Di Marzio, è stato operato dalla Lazio ai danni dell’Inter. I nerazzurri infatti hanno dovuto dare uno stop alla trattativa, non disponendo della liquidità necessaria per completare l’acquisto. Di ciò ha approfittato Lotito che in questo momento sarebbe in pole position per Kumbulla, pronto a presentare un’offerta fatta e finita al Verona. In tutto questo la Fiorentina continua a rimanere sullo sfondo, dando l’impressione di non essere interessata a battersi più di tanti. Forse il reparto difensivo, al momento, è davvero l’ultimo problema di Pradè.

0 0 vote Article Rating