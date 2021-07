C’è una squadra pronta a chiudere subito per Simy. Viola avvisati

Da Sky Sport arrivano notizie su quello che può essere il futuro di Simy, attaccante del Crotone per il quale la Fiorentina ha mostrato interesse. L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio afferma che Salernitana la prossima settimana avrà un incontro con l’entrorage del giocatore per provare a sbloccare la situazione. I viola dovranno quindi restare vigili se la pista campana dovesse diventare sempre più concreta per il centravanti che ha segnato 20 gol in Serie A nella scorsa stagione.