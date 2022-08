C’è uno stadio pieno ad attendere la Fiorentina. Ecco quanti saranno i tifosi viola in Olanda

Firenze non dimentica la promessa di Ron Jans al termine di Fiorentina-Twente 2-1: “Al ritorno sarà un inferno dantesco“. E le premesse fanno capire che, effettivamente, la Viola dovrà fare i conti con degli spalti roventi. Domani, a Enschede, sarà tutto esaurito: si parla di circa 30mila presenze o quasi, con alcuni tifosi che avevano comprato il biglietto ancor prima di giocare contro il Cukaricki.

Ciò non preclude la presenza dei tifosi viola, che seguiranno la squadra anche al De Grolsch Veste. Secondo quanto riportato da La Nazione, i tagliandi messi a disposizione per gli ospiti sono 1500. Ad oggi, ne sono stati venduti circa la metà (per la precisione, 700). I biglietti sono acquistabili a 20 € presso i Fiorentina Point e le associazioni del tifo viola, ATF e ACCVC.