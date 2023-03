Ceccarelli: “Verifiche della Comunità Europea doverose, ma sono ottimista. In caso contrario, sarebbe comunque stupido e controproducente fermare il tutto adesso”

Il nuovo stadio della Fiorentina è indubbiamente il tema più gettonato degli ultimi giorni. A tal proposito, il segretario del Partito Democratico di Firenze Andrea Ceccarelli è intervenuto a Toscana TV. Ecco le sue parole: “Credo che sia doveroso, da parte della Comunità Europea, effettuare queste verifiche, trattandosi di soldi pubblici e di un’opera pubblica come lo stadio di Firenze. C’è un problema di presidio sociale: se si volesse spostare l’impianto della Fiorentina in un’altra città, il Franchi rimarrebbe comunque lì. E le esperienze delle altre città non sono state proprio positive”.

E aggiunge: “L’intervento di riqualificazione urbana non riguarda solo uno stadio, bensì un intero settore di città. Io sono abbastanza ottimista e positivo a riguardo. Se accadesse il peggio? Sarebbe possibile trovare questi soldi da altre parti, credo di sì. Sarebbe stupido e controproducente fermare le macchine. Le ipotesi alternative, comunque del tutto superate, sono state effettuate anzitempo”.