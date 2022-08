Ceccarini: “Bianco rinnova con la Fiorentina: ecco la durata del suo nuovo contratto. La strada del difensore è calda, così come quella per Barak. Non va però dimenticato Bajrami…”

L’esperto di mercato, Niccolò Ceccarini, è intervenuto a Radio Toscana per fare il punto sul mercato in entrata e in uscita della Fiorentina. Tra i nomi venuti fuori c’è anche un’importante rinnovo di contratto:

“Dopo la partita col Twente, penso comunque che il mercato dipenderà dal preliminare. Le mosse del club andranno a prescindere sul difensore, visto anche che Ranieri andrà via. La strada del difensore centrale è calda, ma ci sono tante mosse in ballo. Adesso che le partite sono iniziate e il mercato sta chiudendo, la società starà pensando anche insieme a Commisso a tutte le operazioni”.

Sulla mezzala: “Oggi la Fiorentina è più avanti su Barak con la formula del prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 10. L’operazione si potrebbe sbloccare anche prima del ritorno di giovedì. Non va dimenticato però Bajrami perché c’é sempre di mezzo Zurkowski da inserire, anche se è un’operazione che va lavorata a titolo definitivo”.

La notizia di giornata e altre operazioni in uscita: “Oggi Bianco rinnova con la Fiorentina firmando per tre anni con uno di opzione. Maleh piace ad Atalanta e Udinese ma fa parte del progetto e non verrà assolutamente ceduto. Su Kouamè poi ci sono proposte di prestito con obbligo condizionato: Ausburg, Brighton e PSV Eindoven sono sull’ivoriano ma adesso le sue prestazioni sono convincenti. Con un Ikonè ancora non al top, vorrebbero tenere Kouamè anche se ha tanto mercato. Inoltre ha la stima di Italiano”.