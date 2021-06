Ceccarini: “Burdisso firmerà con la Fiorentina un contratto di un anno”

Su Twitter il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha espresso un dettaglio fondamentale in merito a Nicolas Burdisso. Il nuovo dirigente della Fiorentina, si legge, firmerà un contratto di appena un anno con la società viola.

Burdisso era presente quest’oggi a Firenze per incontrare Barone e Pradè. Gli ultimi dettagli prima di firmare il contratto che lo legherà alla Fiorentina a partire dal primo di luglio, per il momento solo per un anno.