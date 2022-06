Ceccarini: “Grillitsch operazione che può chiudersi ma dipende da Torreira. Dodô? Contatti con Shakhtar molto stretti. Empoli aspetta la Fiorentina per Zurkowski”

Il consueto punto di mercato del giornalista e noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini a Radio Toscana coinvolge vari temi di casa Fiorentina: “Rinnovo Italiano? Si discute se sarà fino al 2024 al 2025, al momento non c’è chiarezza a riguardo. Il mister e la dirigenza si confronteranno per capire cosa serve per proseguire e quali operazioni scegliere di portare avanti. Grillitsch è un nome molto in voga in casa Fiorentina. Un’operazione che si potrebbe anche concludere a breve se non ci fossero chance di arrivare a Torreira. Penso che l’austriaco escluda Torreira. Per la mezzala faranno un altro investimento, si parla di Imeri, di Tameze.

Poi ha proseguito: “Dodô? La Fiorentina tiene contatti stretti da tempo. La dirigenza ci sta lavorando, ma il profilo è caldo per il ruolo di terzino destro. La scorsa estate il Bayern Monaco aveva offerto 30 milioni e lo Shakhtar rifiutò: questo dà un’idea della forza del giocatore. E’ un calciatore di alto livello. Se Milenkovic rimane il mercato in difesa è abbastanza sistemato, anche se su Nastasic qualche spiraglio di uscita lo lascerei. Non è detto che l’ex Schalke rimanga. Si attende di capire l’intenzione della Fiorentina su Zurkowski. L’Empoli lo vuole ma deve aspettare di vedere se la Fiorentina lo controriscatterà, considerando anche che l’Inter ha bloccato Asllani. Quarta? Credo che resterà. La Fiorentina sul fronte portiere valuta Vicario e Gollini, la prima scelta resta l’empolese. La trattativa per il portiere potrebbe incrociare il destino di Zurkowski.