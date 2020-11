Ceccarini: “Iachini sa che una vittoria potrebbe non bastare. Prandelli l’alternativa più credibile”

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto a Radio Toscana per discutere del momento della Fiorentina.

Queste le sue dichiarazioni: “Ribery è indispensabile a Parma, soprattutto alla luce dell’assenza di Callejon. Iachini chiederà al francese uno sforzo aggiuntivo per scendere in campo. Bisognerà capire cosa vuol fare adesso: io fossi in lui non tornerei indietro, ma confermerei la volontà di cambiare modulo. Iachini sa di essere sotto esame e che potrebbe non bastare una vittoria spumeggiante al Tardini. L’alternativa più credibile è Prandelli (come vi stiamo dicendo da giorni, ndr): per tanti motivi, ha un vantaggio sulla concorrenza perché potrebbe essere una soluzione temporanea fino al termine della stagione. Commisso deve mettere un punto fermo e dire che quello che è successo in questo primo anno non accadrà più. Serve un progetto ben preciso e un allenatore che abbia carta bianca”.