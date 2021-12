Ceccarini: “Ikone esclude Berardi. Piuttosto la Fiorentina cercherà il sostituto di Kokorin. Julian Alvarez? Il River Plate non ha ancora ricevuto nessuna offerta per lui”

Il giornalista ed esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini è intervenuto così a Radio Toscana parlando ovviamente delle trattative che interessano la Fiorentina: “L’eventuale arrivo a Firenze di Ikone esclude l’affondo per Berardi. Per il francese si parla di circa 15 milioni di euro, almeno 25 milioni servono per l’esterno della Nazionale e del Sassuolo. In totale 40 milioni per due esterni sarebbero troppi. La Fiorentina cerca piuttosto un attaccante, il sostituto di Kokorin per dare una mano a Vlahovic in questa stagione”.

Poi su Julian Alvarez, Ceccarini ha aggiunto: “So che dei 10 club europei interessati all’attaccante argentino nessuno ha formulato un’offerta ufficiale al River Plate. A 20 milioni di euro un giocatore come lui per me andrebbe preso subito”.