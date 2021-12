Ceccarini: “Ikone? Operazione decisa della Fiorentina dopo i tentennamenti di Berardi. La pista Mayoral pare si sia raffreddata. Amrabat invece…”

L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato così a Radio Toscana nel giorno dell’arrivo a Firenze di Jonathan Ikone: “Oggi il calciatore ha svolto la prima parte delle visite mediche di rito. Operazione da 15 milioni più 3 di bonus. Da capire se ci sarà anche una percentuale sulla futura rivendita. Ikone verrà tesserato già dal 3 gennaio e sarà a disposizione il 6 contro l’Udinese. Operazione decisa della Fiorentina, che evidentemente aveva le idee chiare. Dopo i tentennamenti del Sassuolo sulla faccenda Berardi, il club viola ha virato sul francese del Lille e ha concluso subito la trattativa per accaparrarsi il francese classe ’98”.

E ancora: “Ora vedremo cosa succederà sul fronte attaccante. Non credo sia scontato l’arrivo di Borja Mayoral, pista che si è un po’ raffreddata. La Fiorentina sta lavorando su altre alternative, non è facile trovare un attaccante disposto a fare il vice Vlahovic. Per quanto riguarda Amrabat invece, credo che se ne andrà. I prossimi sei mesi non credo che lo vedremo ancora a Firenze”.